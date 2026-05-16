Видео: футболисты «Родины» празднуют чемпионство в Первой лиге

Футболисты «Родины» отпраздновали чемпионство в Лиге Pari, ставшее для них первым в истории.

Московская команда набрала 68 очков и возглавила турнирную таблицу Первой лиги.

В заключительном туре соревнования столичный клуб разгромил тульский «Арсенал» со счётом 4:1. В 34 матчах Первой лиги «Родина» одержала 19 побед, 11 раз разделила очки с соперниками и четыре раза потерпела поражение.

Команда напрямую вышла в Мир Российскую Премьер-Лигу. «Родина» станет пятым столичным клубом в следующем сезоне РПЛ. Главным тренером «Родины» является испанец Хуан Диас.

