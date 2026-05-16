«Хотели поставить эффектную точку». Спортдиректор «Родины» — о чемпионстве в Первой лиге

Главный операционный директор и спортивный директор клуба «Родина» Алексей Зинин высказался о победе команды в Первой лиге и выходе в Мир Российскую Премьер-Лигу. Московский клуб возглавляет турнирную таблицу Первой лиги, заработав 68 очков в 34 матчах.

«На удивление всё спокойно. Самый яркий момент этого сезона — гол «Уфе» на последних секундах. Тогда я понял, что справедливость вернулась, а по игре, по качеству мы всего этого заслуживали. Дальше было предвкушение, что всё должно случиться — просто надо дождаться. Когда вышли в РПЛ, было радостно, а перед финальным матчем — спокойствие. Хотели поставить эффектную точку, чтобы выход в Премьер-Лигу выглядел действительно достойно.

В ближайшие дни мы всем клубом, с семьями и детьми едем на большой праздник в Дубае, там мы проведём четыре дня вместе. Уже там, на сцене придут все настоящие эмоции. Сейчас мы просто ходим по полю, обнимаемся, фотографируемся», — сказал Зинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.