Челси — Манчестер Сити: стартовые составы команд на финал Кубка Англии 2025/2026, 16 мая 2026

«Челси» — «Ман Сити»: стартовые составы команд на финал Кубка Англии — 2025/2026
Комментарии

Сегодня, 16 мая, состоится финальный матч Кубка Англии сезона-2025/2026, в котором встретятся «Челси» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Даррен Ингланд. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кубок Англии . Финал
16 мая 2026, суббота. 17:00 МСК
Челси
Лондон
1-й тайм
0 : 0
Манчестер Сити
Манчестер

Стартовые составы команд.

«Челси»: Санчес, Фофана, Колуилл, Хато, Гюсто, Джеймс, Кукурелья, Кайседо, Э. Фернандес, Палмер, Ж. Педро.

«Манчестер Сити»: Траффорд, Нунес, Хусанов, Гехи, О'Райли, Родри, Б. Силва, Семеньо, Мармуш, Доку, Холанд.

На стадии полуфинала соревнования лондонский клуб победил «Лидс Юнайтед» со счётом 1:0, а команда из Манчестера обыграла «Саутгемптон» со счётом 2:1.

Действующим обладателем Кубка Англии является «Кристал Пэлас», который в финале минувшего розыгрыша победил «Манчестер Сити» со счётом 1:0.

