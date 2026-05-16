Аль-Ахли — Аль-Холуд. Прямая трансляция
34-летний Карвахаль покинет «Реал» по окончании сезона — The Athletic

Крайний защитник и капитан мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль покинет команду по окончании сезона в качестве свободного агента. 34-летний футболист осведомлён о решении «сливочных» не продлевать с ним контракт. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, вариант с продолжением карьеры в Саудовской Аравии или другой стране Ближнего Востока считается затруднительным из-за сохраняющейся напряжённой обстановки в этом регионе.

Карвахаль является воспитанником «Реала». В составе «сливочных» защитник принял участие в 449 матчах во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и 65 результативными передачами. В «Королевском клубе» Карвахаль шесть раз выиграл Лигу чемпионов и четыре раза чемпионат Испании.

