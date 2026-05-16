Главная Футбол Новости

Юньнань Юйкунь — Шанхай Шэньхуа, результат матча 16 мая 2026, счет 1:0, 12-й тур Суперлиги Китая 2026

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл в матче 12-го тура китайской Суперлиги
Комментарии

Завершился матч 12-го тура китайской Суперлиги, в котором играли «Юньнань Юйкунь» и «Шанхай Шэньхуа» под руководством российского тренера Леонида Слуцкого. Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали хозяева поля.

Китай — Суперлига . 12-й тур
16 мая 2026, суббота. 15:00 МСК
Юньнань Юйкунь
Окончен
1 : 0
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
1:0 Мариту – 66'    

Единственный гол в матче забил полузащитник «Юньнань Юйкунь» Оскар Мариту на 66-й минуте.

После этой игры «Юньнань Юйкунь» с 19 очками поднялся на третье место в турнирной таблице китайской Суперлиги, «Шанхай Шэньхуа» располагается на седьмой строчке с 11 очками.

В следующем туре «Юньнань Юйкунь» встретится на выезде с «Чунцин Тунлян», а «Шанхай Шэньхуа» сыграет на домашнем стадионе с клубом «Ухань Фри Таунс». Оба матча запланированы на 20 мая.

Календарь матчей Суперлиги Китая сезона-2026
Турнирная таблица Суперлиги Китая сезона-2026
