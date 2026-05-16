В «Черноморце» высказались о вылете команды из Первой лиги

Генеральный директор новороссийского «Черноморца» Константин Гордиюк прокомментировал вылет команды из Первой лиги. Клуб занял 16-е место в турнирной таблице и набрал 35 очков. В последнем туре «Черноморец» одержал победу над «Уралом» со счётом 2:1, однако этого результата оказалось недостаточно для сохранения места в лиге.

«Я чувствую полнейшее опустошение. Всё было в наших руках, и мы сами виноваты, что довели ситуацию до состояния, когда от нас уже мало что зависело. Если бы удачно сыграли с «Соколом», не ошиблись бы в Уфе, всё было бы иначе. Жизнь не останавливается, хотя, конечно, у «Черноморца» лишь одна задача — выступать как можно выше», — сказал Гордиюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.