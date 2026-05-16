«Экономическая ситуация непростая». Гендиректор «Черноморца» рассказал о будущем клуба

Генеральный директор «Черноморца» Константин Гордиюк высказался о вылете команды из Лиги Pari по итогам нынешнего сезона. В минувшем сезоне новороссийский клуб занял третье место в соревновании.

«Трудно сказать и найти основную причину такого резкого падения. Сейчас будут организационные моменты, лицензирование. Будем собираться и решать будущее клуба. Экономическая ситуация непростая. Все прекрасно помнят, что случилось в конце прошлого сезона — клуб потерял основного спонсора. Говорить, что это главная причина вылета, неправильно, ведь команда играла и была укомплектована. Но такое иногда случается. Нужно проанализировать и сделать выводы. Я бы очень хотел сказать, что в следующем году «Черноморец» обязательно вернётся в Первую лигу, но, к сожалению, не могу», — сказал Гордиюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме «Черноморец» покинул Первую лигу по итогам сезона-2025/2026

Самые титулованные футбольные клубы России: