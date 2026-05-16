«Зенит» и «Спартак» сыграли вничью в матче 8-го тура женской Суперлиги

Завершился матч 8-го тура женской Суперлиги сезона-2026 между клубами «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Спартак» (Москва). Игра проходила на стадионе «Смена» (поле 1). Встреча завершилась вничью — 1:1.

Счёт в матче открыла нападающая «Спартака» Наталья Машина на 43-й минуте. Нина Матейич забила ответный мяч «Зенита» через две минуты.

После семи игр женской Суперлиги «Зенит» набрал 19 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Спартак» заработал 17 очков и располагается на третьей строчке.

В минувшем туре «Зенит» одержал победу над казанским «Рубином» со счётом 3:0, а «Спартак» победил «Ростов» — 2:0. В следующем туре клуб из Санкт-Петербурга сыграет с «Чертаново» 23 мая, команда из Москвы встретится с «Рубином» 24 мая.