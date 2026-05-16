Флик высказался об уходе Левандовского из «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик отреагировал на решение нападающего Роберта Левандовского покинуть клуб по окончании сезона.

– Что потеряет «Барселона» после ухода Левандовского?

– Найти футболиста такого уровня будет непросто. Я уже говорил это раньше. Он отличный парень, впечатляющий профессионал. Нам будет его не хватать, но мы справимся. Мы реструктурируем команду.

– Как прошёл разговор о прощании с Левандовским?

– Разговор прошёл хорошо. Все мои титулы были выиграны вместе с ним. Для меня было честью работать с ним. Он невероятный профессионал. Роберт всегда находился на высшем уровне, заботился о своём теле. Я никогда этого не забуду. Левандовски является образцом для подражания для молодых футболистов. Он рассказал о своём решении в раздевалке. Мы все знаем, что он за игрок, — приводит слова Флика AS.

Поляк играет за «Барселону» с 2022 года. Флик тренирует сине-гранатовых с 2024 года.

