Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Аль-Холуд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Флик высказался об уходе Левандовского из «Барселоны»

Флик высказался об уходе Левандовского из «Барселоны»
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик отреагировал на решение нападающего Роберта Левандовского покинуть клуб по окончании сезона.

– Что потеряет «Барселона» после ухода Левандовского?
– Найти футболиста такого уровня будет непросто. Я уже говорил это раньше. Он отличный парень, впечатляющий профессионал. Нам будет его не хватать, но мы справимся. Мы реструктурируем команду.

– Как прошёл разговор о прощании с Левандовским?
– Разговор прошёл хорошо. Все мои титулы были выиграны вместе с ним. Для меня было честью работать с ним. Он невероятный профессионал. Роберт всегда находился на высшем уровне, заботился о своём теле. Я никогда этого не забуду. Левандовски является образцом для подражания для молодых футболистов. Он рассказал о своём решении в раздевалке. Мы все знаем, что он за игрок, — приводит слова Флика AS.

Поляк играет за «Барселону» с 2022 года. Флик тренирует сине-гранатовых с 2024 года.

Материалы по теме
Официально
Роберт Левандовски объявил об уходе из «Барселоны»

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android