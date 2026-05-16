Аль-Ахли — Аль-Холуд. Прямая трансляция
Луис Энрике: писать историю — это не про то, чтобы выиграть первую Лигу чемпионов

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике прокомментировал предстоящий финальный матч Лиги чемпионов УЕФА. Парижский клуб, являющийся действующим победителем турнира, встретится с лондонским «Арсеналом» 30 мая на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия).

«Писать историю — это не про то, чтобы выиграть первую Лигу чемпионов, а про то, чтобы выиграть вторую — вот что создаёт историю. Я уже ничего не помню. Если думать о прошлом, отвлекаешься. Я убеждён, что мы можем выиграть вторую Лигу чемпионов подряд, и я хочу, чтобы абсолютно все были готовы», — приводит слова Энрике The Touchline в соцсети.

На стадии полуфинала «ПСЖ» прошёл «Баварию» по сумме двух встреч (5:4; 1:1), «Арсенал» одержал победу над мадридским «Атлетико» (1:1; 1:0) на аналогичной стадии турнира.

