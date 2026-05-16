Аль-Ахли — Аль-Холуд. Прямая трансляция
РФС поддержал решение не удалять Облякова за фол на Мартинсе в игре «Спартак» — ЦСКА

РФС поддержал решение не удалять Облякова за фол на Мартинсе в игре «Спартак» — ЦСКА
Департамент судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) постановил, что главный судья матча финала Пути регионов Фонбет Кубка России «Спартак» — ЦСКА (1:0) Кирилл Левников правильно отменил красную карточку полузащитнику красно-синих Ивану Облякову за фол на футболисте соперника Кристофере Мартинсе на 65-й минуте после видеопросмотра.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
06 мая 2026, среда. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Литвинов – 10'    

«Иван Обляков (ЦСКА) в попытке сыграть в мяч вступает в единоборство с соперником. Открытой стопой Обляков наступает на голеностоп соперника — безрассудное поведение (жёлтая карточка). VAR правильно оценил игровой эпизод и верно вмешался в действия судьи. Арбитр после видеопросмотра принял верное решение — жёлтая карточка», — сказано в видео на странице РФС в соцсети VK.

