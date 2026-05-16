Глава РПЛ высказался о возможных переходах Кисляка и Батракова в Европу

Президент Мир РПЛ Александр Алаев поделился мнением о потенциальных трансферах полузащитников сборной России Матвея Кисляка (ЦСКА) и Алексея Батракова («Локомотив») в европейские лиги. Ранее сообщалось об интересе к этим футболистам со стороны «ПСЖ».

«Возможные переходы Кисляка и Батракова в Европу — это, конечно, потеря для РПЛ. Конечно, мы хотим, чтобы они играли у нас. Но при этом я понимаю: если есть шанс уехать в «ПСЖ», то мне по-человечески это понятно. И я буду радоваться за них.

У нас есть пример Сафонова. Но есть и примеры, когда уезжают наши звёзды — и не всё у них там получается. Не хочу называть имён, вы понимаете, о ком я говорю. Поэтому, с одной стороны, мне хочется, чтобы Батраков, Кисляк и другие молодые ребята играли здесь. Но мы объективно понимаем, что есть лиги сильнее. И есть возможность себя показать и реализовать на другом уровне. Поэтому буду только рад, если случай Сафонова будет дублироваться, когда человек уезжает, реализует себя и доказывает, а на его место приходит прекрасный вратарь Агкацев», — приводит слова Алаева Legalbet.

В текущем сезоне Кисляк принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и восемью результативными передачами. Батраков сыграл 35 матчей, где забил 17 голов и сделал 12 ассистов.

