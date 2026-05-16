Аль-Ахли — Аль-Холуд. Прямая трансляция
Бавария — Кёльн, результат матча 16 мая 2026, счёт 5:1, 34-й тур Бундеслиги 2025/2026

Хет-трик Кейна помог «Баварии» разгромить «Кёльн» в 34-м туре Бундеслиги
Окончен матч заключительного, 34-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026 между клубами «Бавария» и «Кёльн». Победу со счётом 5:1 в этой игре одержали мюнхенцы. Встреча состоялась на стадионе «Арена Мюнхен». В качестве главного арбитра выступил Дениз Айтекин.

5 : 1
1:0 Кейн – 10'     2:0 Кейн – 13'     2:1 Эль-Мала – 18'     3:1 Бишоф – 22'     4:1 Кейн – 69'     5:1 Джексон – 83'    

Гарри Кейн на 10-й минуте вывел мюнхенцев вперёд, а на 13-й минуте он оформил дубль. Саид Эль-Мала на 18-й минуте отыграл один мяч «Кёльна». Том Бишоф на 22-й минуте забил третий гол баварцев, а на 69-й минуте Кейн оформил хет-трик. Николас Джексон отметился забитым мячом на 83-й минуте.

«Бавария», ранее досрочно выигравшая Бундеслигу, с 89 очками расположилась на первой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии. «Кёльн» с 32 очками занял 14-е место.

