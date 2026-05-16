«Селтик» стал чемпионом Шотландии, обойдя в последнем туре «Хартс», лидировавший с осени

«Селтик» стал чемпионом Шотландии, опередив в заключительном туре «Хартс» благодаря победе в очном матче. Встреча 38-го тура плей-офф чемпионов проходила на стадионе «Селтик Парк» в Глазго. Хозяева поля одержали победу со счётом 3:1.

На 43-й минуте нападающий «Хартс» Лоуренс Шанклэнд открыл счёт. На 45+4-й минуте бельгиец Арне Энгелс восстановил равенство ударом с пенальти. На 87-й минуте нападающий Дайдзэн Маэда вывел «Селтик» вперёд. На 90+8-й минуте вышедший на замену Каллум Османд установил окончательный счёт — 3:1.

«Селтик» набрал 82 очка и занял первое место. «Хартс», непрерывно занимавший верхнюю строчку в турнирной таблице с 6-го тура (27 сентября 2025-го), финишировал вторым.