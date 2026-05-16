«Селтик» стал чемпионом Шотландии, обойдя в последнем туре «Хартс», лидировавший с осени

«Селтик» стал чемпионом Шотландии, опередив в заключительном туре «Хартс» благодаря победе в очном матче. Встреча 38-го тура плей-офф чемпионов проходила на стадионе «Селтик Парк» в Глазго. Хозяева поля одержали победу со счётом 3:1.

Шотландия — Премьер-лига . Плей-офф чемпионов. 38-й тур
16 мая 2026, суббота. 14:30 МСК
Селтик
Глазго
Окончен
3 : 1
Хартс
Эдинбург
0:1 Шанклэнд – 43'     1:1 Энгелс – 45+4'     2:1 Маэда – 87'     3:1 Османд – 90+8'    

На 43-й минуте нападающий «Хартс» Лоуренс Шанклэнд открыл счёт. На 45+4-й минуте бельгиец Арне Энгелс восстановил равенство ударом с пенальти. На 87-й минуте нападающий Дайдзэн Маэда вывел «Селтик» вперёд. На 90+8-й минуте вышедший на замену Каллум Османд установил окончательный счёт — 3:1.

Фото: ФК «Селтик»

«Селтик» набрал 82 очка и занял первое место. «Хартс», непрерывно занимавший верхнюю строчку в турнирной таблице с 6-го тура (27 сентября 2025-го), финишировал вторым.

Календарь шотландской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица шотландской Премьер-лиги сезона-2025/2026
