«Байер» и «Гамбург» сыграли вничью в заключительном туре Бундеслиги

Завершён матч заключительного, 34-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором играли леверкузенский «Байер» и «Гамбург». После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Встреча состоялась на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. В качестве главного арбитра матча выступил Тобиас Штилер из Гамбурга.

На 26-й минуте Патрик Шик мог забить за команду из Леверкузена, но не реализовал пенальти. Фабиу Виейра на 61-й минуте открыл счёт и вывел гостей вперёд. Джарелл Куанса забил ответный мяч «Байера» на 79-й минуте.

«Байер» с 59 очками расположился на шестой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии, «Гамбург» с 38 очками занял 13-е место.