Руслан Литвинов назвал игрока, который является лидером «Спартака»

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов назвал капитана красно-белых Романа Зобнина лидером команды как на поле, так и в раздевалке.

«Зоба 100%. Все ощущают это, учитывая, что Зоба сейчас каждый матч играет. В каждой игре он не только словами, он проявляет лидерские качества в каких-то моментах, забил несколько голов решающих и важных очень для нас. Это чувствуется, это ощущается, и ты понимаешь, что вот он лидер. Мне кажется, он как-то успокоился, выдохнул и реально кайфует сейчас. Выполняет требования, добегает везде», — сказал Литвинов в видео на YouTube-канале «Спартака».

В нынешнем сезоне Зобнин провёл за «Спартак» 34 матча во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал две результативные передачи.

