Аль-Ахли — Аль-Холуд. Прямая трансляция
Динамо Минск — БАТЭ, результат матча 16 мая 2026, счёт 1:1 (7:8 пен.), финал Кубка Беларуси 2025/2026

БАТЭ стал обладателем Кубка Беларуси, победив минское «Динамо» в финальном матче
Комментарии

Завершился финальный матч Кубка Беларуси сезона-2025/2026, в котором встречались минское «Динамо» и борисовский БАТЭ. Игра прошла на «Национальном футбольном стадионе Республики Беларусь» в Минске. В качестве главного арбитра выступил Сергей Стецурин из Бреста. Победу в матче со счётом 1:1, 8:7 пен. одержали футболисты команды БАТЭ.

Кубок Беларуси . Финал
16 мая 2026, суббота. 15:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 1
7 : 8
БАТЭ
Борисов
1:0 Соколовский – 28'     1:1 Апанасевич – 63'    

Первый мяч в матче забил полузащитник «Динамо» Артём Соколовский на 28-й минуте. На 63-й минуте форвард БАТЭ Кирилл Апанасевич сравнял счёт. В оставшееся основное и дополнительное время матча счёт не изменился — 1:1. А в серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты команды БАТЭ — 8:7.

В предыдущем раунде турнира БАТЭ одержал победу над «Славией-Мозырь» (1:0, 2:0), а минское «Динамо» переиграло «МЛ Витебск» (2:0, 1:0).

БАТЭ стал обладателем трофея в шестой раз в своей истории, что является рекордом турнира.

Календарь Кубка Беларуси сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка Беларуси сезона-2025/2026
