«Боруссия» Дортмунд переиграла «Вердер» в заключительном туре Бундеслиги

Завершён матч заключительного, 34-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли «Вердер» из Бремена и дортмундская «Боруссия». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали дортмундцы. Встреча состоялась на стадионе «Вонинвест Везерштадион» в Бремене. В качестве главного арбитра выступил Бастиан Данкерт из Ростока.

Серу Гирасси открыл счёт в этой игре на 59-й минуте и обеспечил преимущество команде из Дортмунда. Ян Коуто на 90+5-й минуте удвоил преимущество «шмелей».

«Вердер» с 32 очками занял 15-е место в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии, дортмундская «Боруссия» с 73 очками расположилась на второй строчке.