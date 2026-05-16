Аль-Ахли — Аль-Холуд. Прямая трансляция
Вердер — Боруссия Дортмунд, результат матча 16 мая 2026, счёт 0:2, 34-й тур Бундеслиги 2025/2026

«Боруссия» Дортмунд переиграла «Вердер» в заключительном туре Бундеслиги
Завершён матч заключительного, 34-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли «Вердер» из Бремена и дортмундская «Боруссия». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали дортмундцы. Встреча состоялась на стадионе «Вонинвест Везерштадион» в Бремене. В качестве главного арбитра выступил Бастиан Данкерт из Ростока.

Германия — Бундеслига . 34-й тур
16 мая 2026, суббота. 16:30 МСК
Вердер
Бремен
Окончен
0 : 2
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 Гирасси – 60'     0:2 Коуто – 90+5'    

Серу Гирасси открыл счёт в этой игре на 59-й минуте и обеспечил преимущество команде из Дортмунда. Ян Коуто на 90+5-й минуте удвоил преимущество «шмелей».

«Вердер» с 32 очками занял 15-е место в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии, дортмундская «Боруссия» с 73 очками расположилась на второй строчке.

