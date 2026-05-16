Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Аль-Холуд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Канищев: «Краснодар» сам упустил свою чемпионскую жар-птицу

Канищев: «Краснодар» сам упустил свою чемпионскую жар-птицу
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев высказался о шансах «Краснодара» на победу в Мир Российской Премьер-Лиге за тур до конца чемпионата. В 30-м туре «быки» сыграют с «Оренбургом», а «Зенит» встретится с «Ростовом». Оба матча пройдут 17 мая.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Уже всё решено. «Краснодар» сам упустил свою чемпионскую жар-птицу. Надеяться на чудо, как сказал Мусаев? Это вряд ли. Чуда в данном случае не произойдёт, я скептик на сей счёт. «Краснодару» надо было правильно выстраивать стратегию в матче с «Динамо». Они сами упустили свой шанс», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

«Краснодар» занимает второе место в таблице РПЛ с 63 очками в 29 матчах и отстаёт от «Зенита» (65) на два очка. Действующие чемпионы страны упустили лидерство, проиграв в 29-м туре «Динамо» (1:2). Преимущество по дополнительным показателям также на стороне сине-бело-голубых.

Материалы по теме
Матч «Краснодар» — «Оренбург»: момент истины российского футбола
Матч «Краснодар» — «Оренбург»: момент истины российского футбола
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android