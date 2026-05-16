Канищев: «Краснодар» сам упустил свою чемпионскую жар-птицу

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев высказался о шансах «Краснодара» на победу в Мир Российской Премьер-Лиге за тур до конца чемпионата. В 30-м туре «быки» сыграют с «Оренбургом», а «Зенит» встретится с «Ростовом». Оба матча пройдут 17 мая.

«Уже всё решено. «Краснодар» сам упустил свою чемпионскую жар-птицу. Надеяться на чудо, как сказал Мусаев? Это вряд ли. Чуда в данном случае не произойдёт, я скептик на сей счёт. «Краснодару» надо было правильно выстраивать стратегию в матче с «Динамо». Они сами упустили свой шанс», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

«Краснодар» занимает второе место в таблице РПЛ с 63 очками в 29 матчах и отстаёт от «Зенита» (65) на два очка. Действующие чемпионы страны упустили лидерство, проиграв в 29-м туре «Динамо» (1:2). Преимущество по дополнительным показателям также на стороне сине-бело-голубых.