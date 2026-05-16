«Получилось то, что получилось». Тренер «Урала» Березуцкий — о поражении от «Черноморца»

Главный тренер «Урала» Василий Березуцкий прокомментировал поражение своей команды в матче 34-го тура Pari Первой лиги с «Черноморцем» (1:2).

— Из положительного в этом матче можно отметить то, что футболисты, которые не так много играли, сегодня получили игровое время. А так игра, которую мы сегодня показали, мне не понравилась.

— Как вы настраивали ребят?

— Видно же, как настраивал, да? Проиграли 1:2. У футболистов, которые не играли, должно было быть большое желание выйти и доказать. К сожалению, не вышло. Поэтому понятно, что в такой ситуации тяжело находить слова. К сожалению, получилось то, что получилось», — приводит слова Березуцкого телеграм-канал клуба.