«Получилось то, что получилось». Тренер «Урала» Березуцкий — о поражении от «Черноморца»
Главный тренер «Урала» Василий Березуцкий прокомментировал поражение своей команды в матче 34-го тура Pari Первой лиги с «Черноморцем» (1:2).
Россия — Лига Pari . 34-й тур
16 мая 2026, суббота. 13:00 МСК
Черноморец
Новороссийск
Окончен
2 : 1
Урал
Екатеринбург
1:0 Николаев – 16' 1:1 Маргасов – 71' 2:1 Хубулов – 83'
— Из положительного в этом матче можно отметить то, что футболисты, которые не так много играли, сегодня получили игровое время. А так игра, которую мы сегодня показали, мне не понравилась.
— Как вы настраивали ребят?
— Видно же, как настраивал, да? Проиграли 1:2. У футболистов, которые не играли, должно было быть большое желание выйти и доказать. К сожалению, не вышло. Поэтому понятно, что в такой ситуации тяжело находить слова. К сожалению, получилось то, что получилось», — приводит слова Березуцкого телеграм-канал клуба.
