Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Аль-Холуд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Руслан Литвинов высказался о предстоящем финале «Спартак» — «Краснодар» в Кубке России

Руслан Литвинов высказался о предстоящем финале «Спартак» — «Краснодар» в Кубке России
Комментарии

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался о предстоящем Суперфинале Фонбет Кубка России, в котором красно-белые встретятся с «Краснодаром». Игра пройдёт 24 мая на стадионе «Лужники».

Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Финал – это адреналин, мандраж, который ты переживаешь. Не зря говорят, что все спортсмены на этом адреналине живут и это подпитывает их только. И вот ты ждёшь эту игру. Ну на самом деле пока я стараюсь как-то абстрагироваться от этого, потому что хотелось бы начать с третьего места, математически возможного, а потом уже полностью думать о финале», — сказал Литвинов в видео на YouTube-канале «Спартака».

В предыдущем раунде турнира «Спартак» обыграл ЦСКА (1:0), а «Краснодар» победил московское «Динамо»(0:0, 6:5 пен. по сумме двух встреч).

Материалы по теме
Руслан Литвинов назвал игрока, который является лидером «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android