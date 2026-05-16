Руслан Литвинов высказался о предстоящем финале «Спартак» — «Краснодар» в Кубке России

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался о предстоящем Суперфинале Фонбет Кубка России, в котором красно-белые встретятся с «Краснодаром». Игра пройдёт 24 мая на стадионе «Лужники».

«Финал – это адреналин, мандраж, который ты переживаешь. Не зря говорят, что все спортсмены на этом адреналине живут и это подпитывает их только. И вот ты ждёшь эту игру. Ну на самом деле пока я стараюсь как-то абстрагироваться от этого, потому что хотелось бы начать с третьего места, математически возможного, а потом уже полностью думать о финале», — сказал Литвинов в видео на YouTube-канале «Спартака».

В предыдущем раунде турнира «Спартак» обыграл ЦСКА (1:0), а «Краснодар» победил московское «Динамо»(0:0, 6:5 пен. по сумме двух встреч).