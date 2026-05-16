Фёдор Смолов назвал лучшего тренера из всех, с которыми работал

Бывший нападающий сборной России Фёдор Смолов назвал сербского специалиста Марко Николича, с которым работал в «Локомотиве», лучшим тренером в своей карьере. В текущем сезоне тренер стал чемпионом Греции в первый же год работы с клубом АЕК.

– Марко Николич – лучший тренер в моей карьере. Совокупность человеческих и профессиональных качеств – топ. Уважительный, внимательный и в то же время профессиональный и требовательный.

– Я думаю, он был бы интересным вариантом для «Зенита» после Семака.

– Я тоже об этом думал. Я думаю, он был бы готов рассмотреть «Зенит», но на сегодняшний день ему это не интересно. Мы с ним общаемся, и я знаю, что он искренне наслаждается возможностью участвовать в еврокубках. Ну а когда мы вернёмся в европейские турниры, он может рассмотреть, – сказал Смолов в выпуске на YouTube-канале BetBoom Sports.