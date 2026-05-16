Озил: надеюсь, Гюлер сможет достичь даже большего, чем я

Бывший атакующий полузащитник лондонского «Арсенала» и национальной команды Германии Месут Озил высоко отозвался о полузащитнике «Реала» Арде Гюлере.

«Является ли Арда Гюлер моим преемником в футболе? Надеюсь, он сможет достичь даже большего, чем я. Я очень рад за него, и мне очень нравится смотреть на его игру. Хочу, чтобы он добился ещё большего успеха», — приводит слова Озила аккаунт Madrid Xtra в социальной сети X.

В нынешнем сезоне Гюлер принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и 14 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

