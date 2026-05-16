Аль-Ахли — Аль-Холуд. Прямая трансляция
Салах рассказал о целях, которых хочет успеть добиться до ухода из «Ливерпуля»

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах, который ранее объявил, что покинет клуб летом, рассказал о своих целях на оставшуюся часть сезона. В 37-м туре подопечные Арне Слота уступили «Астон Вилле» (2:4) и не смогли досрочно гарантировать себе путёвку в Лигу чемпионов УЕФА на будущий сезон.

Англия — Премьер-лига . 37-й тур
15 мая 2026, пятница. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
4 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Роджерс – 42'     1:1 ван Дейк – 52'     2:1 Уоткинс – 57'     3:1 Уоткинс – 73'     4:1 Макгинн – 89'     4:2 ван Дейк – 90+2'    

«Я был свидетелем того, как этот клуб прошёл путь от сомнений к уверенности, а от уверенности — к чемпионству. Это потребовало упорного труда, и я всегда делал всё возможное, чтобы помочь клубу достичь этого. Ничто не делает меня более гордым, чем это.

Наше очередное поражение в этом сезоне было очень болезненным и незаслуженным для наших болельщиков. Я хочу, чтобы «Ливерпуль» снова стал той атакующей командой, которую боятся соперники, и командой, которая выигрывает трофеи. Это тот футбол, в который я умею играть, и это та идентичность, которую нужно восстановить и сохранить навсегда. Это не подлежит обсуждению, и каждый, кто присоединяется к этому клубу, должен к этому адаптироваться.

Побеждать в отдельных матчах — это не то, к чему должен стремиться «Ливерпуль». Все команды выигрывают матчи. «Ливерпуль» всегда будет клубом, который очень много значит для меня и моей семьи. Я хочу, чтобы он процветал ещё долго после того, как я уйду. Как я всегда говорил, квалификация в Лигу чемпионов в следующем сезоне — это минимальное требование, и я сделаю всё возможное, чтобы этого добиться», — написал Салах в своём аккаунте в социальной сети.

