«Челси» — «Манчестер Сити»: Семеньо вывел «горожан» вперёд на 72-й минуте

В эти минуты идёт финальный матч Кубка Англии сезона-2025/2026, в котором играют «Челси» и «Манчестер Сити». Встреча проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра выступает Даррен Ингланд. На данный момент счёт 1:0 в пользу «горожан». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 72-й минуте Антуан Семеньо открыл счёт в этой игре и вывел «горожан» вперёд.

На стадии полуфинала соревнования лондонский клуб победил «Лидс Юнайтед» со счётом 1:0, а команда из Манчестера обыграла «Саутгемптон» со счётом 2:1.

Действующим обладателем Кубка Англии является лондонский «Кристал Пэлас», который в финале минувшего розыгрыша победил «Манчестер Сити» со счётом 1:0.