Аль-Ахли — Аль-Холуд. Прямая трансляция
«Бавария» забила 122 мяча за сезон и обновила рекорд по голам в Бундеслиге

Мюнхенская «Бавария» победила «Кёльн» со счётом 5:1 в заключительном 34-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. Таким образом, баварцы обновили рекорд по голам за сезон в чемпионате Германии.

Германия — Бундеслига . 34-й тур
16 мая 2026, суббота. 16:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
5 : 1
Кёльн
Кёльн
1:0 Кейн – 10'     2:0 Кейн – 13'     2:1 Эль-Мала – 18'     3:1 Бишоф – 22'     4:1 Кейн – 69'     5:1 Джексон – 83'    

В нынешнем сезоне команда Венсана Компани забила 122 гола. Предыдущий рекорд также принадлежал «красным». По ходу сезона-1971/1972 команда из Мюнхена отличилась 101 раз.

После 34 туров немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» набрала 89 очков и с отрывом одержала победу в лиге. На второй строчке расположилась дортмундская «Боруссия», в активе которой 73 очка. В тройку также вошёл «РБ Лейпциг» с 65 очками.

