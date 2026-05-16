«Бавария» забила 122 мяча за сезон и обновила рекорд по голам в Бундеслиге
Поделиться
Мюнхенская «Бавария» победила «Кёльн» со счётом 5:1 в заключительном 34-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. Таким образом, баварцы обновили рекорд по голам за сезон в чемпионате Германии.
Германия — Бундеслига . 34-й тур
16 мая 2026, суббота. 16:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
5 : 1
Кёльн
Кёльн
1:0 Кейн – 10' 2:0 Кейн – 13' 2:1 Эль-Мала – 18' 3:1 Бишоф – 22' 4:1 Кейн – 69' 5:1 Джексон – 83'
В нынешнем сезоне команда Венсана Компани забила 122 гола. Предыдущий рекорд также принадлежал «красным». По ходу сезона-1971/1972 команда из Мюнхена отличилась 101 раз.
После 34 туров немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» набрала 89 очков и с отрывом одержала победу в лиге. На второй строчке расположилась дортмундская «Боруссия», в активе которой 73 очка. В тройку также вошёл «РБ Лейпциг» с 65 очками.
Комментарии
- 16 мая 2026
-
18:44
-
18:40
-
18:36
-
18:35
-
18:33
-
18:31
-
18:31
-
18:29
-
18:28
-
18:23
-
18:20
-
18:17
-
18:03
-
17:51
-
17:48
-
17:44
-
17:40
-
17:37
-
17:35
-
17:35
-
17:19
-
17:09
-
17:08
-
17:00
-
16:46
-
16:39
-
16:35
-
16:25
-
16:23
-
16:15
-
16:15
-
16:06
-
16:04
-
16:00
-
15:45