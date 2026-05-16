Результаты матчей заключительного тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу

В субботу, 16 мая, состоялся заключительный, 34-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.
Результаты матчей 34-го тура Бундеслиги:
16 мая, суббота:
«Бавария» — «Кёльн» — 5:1;
«Фрайбург» — «РБ Лейпциг» — 4:1;
«Байер» — «Гамбург» — 1:1;
«Айнтрахт» — «Штутгарт» — 2:2;
«Вердер» — «Боруссия» Д — 0:2;
«Санкт-Паули» — «Вольфсбург» — 1:3;
«Унион» — «Аугсбург» — 4:0;
«Хайденхайм» — «Майнц» — 0:2;
«Боруссия» М — «Хоффенхайм» — 4:0.
Чемпионом Германии досрочно стала мюнхенская «Бавария», набравшая 89 очков. Мюнхенская команда в 35-й раз выиграла чемпионат.