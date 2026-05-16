Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Аль-Холуд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей заключительного, 34-го тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу

Результаты матчей заключительного тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу
Комментарии

В субботу, 16 мая, состоялся заключительный, 34-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Результаты матчей 34-го тура Бундеслиги:

16 мая, суббота:

«Бавария» — «Кёльн» — 5:1;
«Фрайбург» — «РБ Лейпциг» — 4:1;
«Байер» — «Гамбург» — 1:1;
«Айнтрахт» — «Штутгарт» — 2:2;
«Вердер» — «Боруссия» Д — 0:2;
«Санкт-Паули» — «Вольфсбург» — 1:3;
«Унион» — «Аугсбург» — 4:0;
«Хайденхайм» — «Майнц» — 0:2;
«Боруссия» М — «Хоффенхайм» — 4:0.

Чемпионом Германии досрочно стала мюнхенская «Бавария», набравшая 89 очков. Мюнхенская команда в 35-й раз выиграла чемпионат.

Календарь Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Официально
40-летний Нойер продлил контракт с «Баварией» до 2027 года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android