Шарль Каборе: «Краснодар» полностью заслуживает того статуса, в котором сейчас находится

Бывший полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе высказался о нынешнем статусе «быков». Команда Мурада Мусаева набрала 63 очка и занимает второе место в турнирной таблице за тур до конца чемпионата, отставая от «Зенита» (65) на два очка.

«Краснодар» полностью заслуживает того статуса, в котором сейчас находится. В прошлом году у них был очень хороший сезон, и это отражает всю работу, проделанную президентом, лидерами и всеми сотрудниками. «Краснодар» сейчас очень хорошо структурирован, это клуб с чётким видением и большими амбициями на будущее.

Я искренне поздравляю их с этим замечательным путешествием. Это большая гордость для президента, для всей команды и для города. Я очень рад за них и желаю им больших успехов в будущем», — сказал Каборе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.