Аль-Ахли — Аль-Холуд. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Определились участники еврокубков сезона-2026/2027 от Германии

Определились участники еврокубков сезона-2026/2027 от Германии
Сегодня, 16 мая, завершился заключительный тур немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. По итогам 34-го тура определились команды, которые будут представлять Германию в Лиге чемпионов УЕФА, Лиге Европы УЕФА и Лиге конференций УЕФА в сезоне-2026/2027.

В общий этап главного клубного турнира Европы квалифицировались чемпион страны «Бавария», призёры внутреннего чемпионата дортмундская «Боруссия» и «РБ Лейпциг», а также занявший четвёртое место «Штутгарт». В Лиге Европы примут участие «Хоффенхайм» и «Байер».

В Лигу конференций с седьмого места Бундеслиги квалифицировался «Фрайбург». Команда, однако, всё ещё может получить право сыграть в ЛЧ-2026/2027, если в финале Лиги Европы одолеет «Астон Виллу». Сезон в Германии завершится финалом Кубка страны между «Баварией» и «Штутгартом» (23 мая).

