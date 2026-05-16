Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Аль-Холуд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это дорого. Но меняться кардинально не собираюсь». Талалаев — о своих дисквалификациях

«Это дорого. Но меняться кардинально не собираюсь». Талалаев — о своих дисквалификациях
Комментарии

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал свои дисквалификации в нынешнем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги.

«Во-первых, это достаточно дорого. Потому что мы платим внутриклубный штраф, он достаточно высок, у нас есть планка, после рецидива штраф удваивается. И официальный штраф в РФС. Понятно, что семья и близкие не должны страдать от твоей несдержанности. Так как у нас «Балтика» считается семьёй, от этого и наши болельщики страдают. Это двойной удар, как у Ван Дамма. Поэтому понятно, что главный вывод — это научиться сдержанности и правильному поведению в стрессовых ситуациях.

Но я уже говорил, что меняться кардинально и отказываться от удовольствия переживать каждый момент с командой я не собираюсь. Я буду оставаться таким, какой есть. Постараюсь сдерживать эмоции, особенно которые публично берутся на камеру. В принципе, в конфликтных ситуациях всё равно буду отстаивать свою команду, свою точку зрения, своих футболистов до конца», — приводит слова Талалаева ТАСС.

Талалаев пропускал три матча из-за удаления в игре со «Спартаком» (1:0) в 17-м туре чемпионата России, также специалист был дисквалифицирован на четыре игры после удаления в концовке матча 21-го тура с ЦСКА (1:0).

Материалы по теме
«Есть ли справка или нет?» Радимов ответил на выпад со стороны Талалаева
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android