Определились команды, вылетевшие из Бундеслиги, и участник стыковых матчей

Сегодня, 16 мая, завершился заключительный тур немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. По итогам сезона определились две команды, вылетевшие во Вторую Бундеслигу, и участник переходных матчей за право принять участие в чемпионате Германии — 2026/2027.

Понизились в классе «Хайденхайм» и «Санкт-Паули», набравшие в 34 матчах по 28 очков. Финишировавший на 16-й строчке «Вольфсбург» сыграет в стыковых матчах с командой, занявшей третье место во второй по силе лиге страны.

В заключительном туре «Вольфсбург» одержал победу над «Санкт-Паули» (3:1) и избежал прямого вылета. За тур до финиша Второй Бундеслиги места со второго по четвёртое занимают «Эльверсберг», «Ганновер» и «Падерборн», набравшие по 59 очков.