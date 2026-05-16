Аль-Ахли — Аль-Холуд. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Канищев — о Дуране: это плевок в сторону «Зенита» и выброшенные деньги

Канищев — о Дуране: это плевок в сторону «Зенита» и выброшенные деньги
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев высказался высказался о нападающем сине-бело-голубых Джоне Дуране.

«Надо спросить у Погорелова, что это вообще было. Клуб берёт игрока, у которого есть определённые характеристики в предыдущих клубах. Было понятно, что это просто выброшенные деньги. У людей, которые допущены к трансферной политике в «Зените», надо спросить, что это было. Это не первая история — тот же Жерсон уже был. Ничего удивительного. Дуран не собирался здесь играть, ему и медаль не нужна. Он получил положенные деньги и уехал.

Это плевок в сторону клуба и всех тех, кто надеялся на то, что Джон сможет чем-то помочь команде. Это некомпетентность тех, кто этим занимается. На этом делают деньги люди, работающие в клубе. На этом трансфере было заработано неплохо с точки зрения комиссионных. Ответ прост. За это кто-то должен ответить», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Ранее сообщалось, что Джон Дуран покинул расположение «Зенита». Форвард присоединился к сине-бело-голубым 9 февраля 2026 года по договору аренды с саудовским «Аль-Насром». Контракт был рассчитан до 30 июня 2026 года. Дуран провёл за «Зенит» девять матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.

