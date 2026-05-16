«Манчестер Сити» завоевал Кубок Англии, победив «Челси» в финале

Окончен финальный матч Кубка Англии сезона-2025/2026, в котором играли «Челси» и «Манчестер Сити». Победу со счётом 1:0 одержали «горожане». Встреча состоялась на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра выступил Даррен Ингланд.

На 72-й минуте Антуан Семеньо забил единственный мяч в этой встрече.

На стадии полуфинала соревнования лондонский клуб победил «Лидс Юнайтед» со счётом 1:0, а команда из Манчестера обыграла «Саутгемптон» со счётом 2:1.

В прошлый раз данный трофей выиграл лондонский «Кристал Пэлас», который в решающем матче на стадионе «Уэмбли» победил «Манчестер Сити» со счётом 1:0.