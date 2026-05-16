«Бавария» побила рекорд мадридского «Реала» по голам за сезон в XXI веке
«Бавария» победила «Кёльн» со счётом 5:1 в заключительном 34-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. Таким образом, баварцы отличились 122 раза в чемпионате Германии и побили рекорд мадридского «Реала» по голам за один сезон в европейских топ-лигах в XXI веке. Об этом сообщает аккаунт Squawka в социальной сети X.
Германия — Бундеслига . 34-й тур
16 мая 2026, суббота. 16:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
5 : 1
Кёльн
Кёльн
1:0 Кейн – 10' 2:0 Кейн – 13' 2:1 Эль-Мала – 18' 3:1 Бишоф – 22' 4:1 Кейн – 69' 5:1 Джексон – 83'
В сезоне-2011/2012 испанская команда забила 121 гол. Тогда «сливочными» руководил Жозе Моуринью.
После 34 туров немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» набрала 89 очков и с отрывом одержала победу в лиге. На второй строчке расположилась дортмундская «Боруссия», в активе которой 73 очка. В тройку также вошёл «РБ Лейпциг» с 65 очками.
