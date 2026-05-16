«Бавария» побила рекорд мадридского «Реала» по голам за сезон в XXI веке

«Бавария» победила «Кёльн» со счётом 5:1 в заключительном 34-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. Таким образом, баварцы отличились 122 раза в чемпионате Германии и побили рекорд мадридского «Реала» по голам за один сезон в европейских топ-лигах в XXI веке. Об этом сообщает аккаунт Squawka в социальной сети X.

В сезоне-2011/2012 испанская команда забила 121 гол. Тогда «сливочными» руководил Жозе Моуринью.

После 34 туров немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» набрала 89 очков и с отрывом одержала победу в лиге. На второй строчке расположилась дортмундская «Боруссия», в активе которой 73 очка. В тройку также вошёл «РБ Лейпциг» с 65 очками.