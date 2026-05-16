Экс-игрок «Динамо» Каборе: Шварц отлично работал в России, почему бы ЦСКА не позвать его?

Бывший полузащитник московского «Динамо» и «Краснодара» Шарль Каборе высказался о возможном назначении бывшего главного тренера бело-голубых Сандро Шварца на аналогичную должность в ЦСКА. Ранее сообщалось, что немецкий специалист является главным претендентом на вакантную должность.

«ЦСКА — великий, исторический клуб. Сандро уже очень хорошо знает чемпионат России, он отлично поработал в «Динамо». Так почему бы и нет? Если ЦСКА пригласит Шварца, он, безусловно, сможет привнести свой опыт и качества в клуб», — сказал Каборе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Армейцы завершают сезон под руководством исполняющего обязанности главного тренера Дмитрия Игдисамова. Он сменил на данном посту уволенного Фабио Челестини.

