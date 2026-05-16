Стал известен лучший ассистент чемпионата Германии — 2025/2026

Завершился розыгрыш немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. По его итогам наибольшее количество результативных передач сделал фланговый нападающий мюнхенской «Баварии» Майкл Олисе. Французский вингер отдал 19 голевых пасов за 32 матча и победил в гонке ассистентов чемпионата Германии.

Защитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Рюэрсон сделал 15 ассистов и занял второе место. В тройку также вошёл одноклубник Олисе Луис Диас. На счету колумбийца 14 результативных передач.

Победителем Бундеслиги досрочно стала мюнхенская «Бавария», набравшая 89 очков. Мюнхенская команда в 35-й раз выиграла чемпионат Германии.

