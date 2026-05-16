Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Аль-Холуд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола завоевал 20 трофеев за 10 лет во главе «Манчестер Сити»

Гвардиола завоевал 20 трофеев за 10 лет во главе «Манчестер Сити»
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выиграл 20-й трофей с клубом за 10 лет. В финале Кубка Англии сезона-2025/2026 его подопечные одержали победу над «Челси» (1:0). Команды играли на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Даррен Ингланд.

Кубок Англии . Финал
16 мая 2026, суббота. 17:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
0 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Семеньо – 72'    

Таким образом, Гвардиола стал трёхкратным обладателем Кубка Англии. Шесть раз специалист выигрывал с клубом английскую Премьер-лигу, пять раз — Кубок английской лиги. Трижды «горожане» под руководством испанца выигрывали Суперкубок Англии.

По разу «Сити» одерживал победы в Лиге чемпионов УЕФА, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира ФИФА. Гвардиола возглавляет английский клуб с лета 2016 года.

Материалы по теме
Гвардиола уйдёт из «Сити» уже через месяц?! Несколько косвенных признаков и инсайды. LIVE
Live
Гвардиола уйдёт из «Сити» уже через месяц?! Несколько косвенных признаков и инсайды. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android