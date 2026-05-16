Гвардиола завоевал 20 трофеев за 10 лет во главе «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выиграл 20-й трофей с клубом за 10 лет. В финале Кубка Англии сезона-2025/2026 его подопечные одержали победу над «Челси» (1:0). Команды играли на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Даррен Ингланд.

Таким образом, Гвардиола стал трёхкратным обладателем Кубка Англии. Шесть раз специалист выигрывал с клубом английскую Премьер-лигу, пять раз — Кубок английской лиги. Трижды «горожане» под руководством испанца выигрывали Суперкубок Англии.

По разу «Сити» одерживал победы в Лиге чемпионов УЕФА, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира ФИФА. Гвардиола возглавляет английский клуб с лета 2016 года.