Гвардиола в третий раз стал победителем Кубка Англии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в третий раз стал победителем Кубка Англии. Это случилось после победы его команды в финальном матче Кубка Англии сезона-2025/2026 с «Челси» (1:0). Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра выступил Даррен Ингланд.

Ранее специалист выигрывал этот трофей в сезоне-2018/2019, а также в сезоне-2022/2023.

На стадии полуфинала соревнования лондонский клуб победил «Лидс Юнайтед» со счётом 1:0, а команда из Манчестера обыграла «Саутгемптон» со счётом 2:1.

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Помимо побед в Кубке Англии, под его руководством клуб шесть раз становился чемпионом страны, три раза — обладателем Кубка лиги, а также выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.