Аль-Ахли — Аль-Холуд. Прямая трансляция
Итоговая таблица чемпионата Германии по футболу сезона-2025/2026

В субботу, 16 мая, прошли матчи заключительного тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026.

По итогам сезона чемпионом Германии стала мюнхенская «Бавария», набравшая 89 очков. На второй строчке расположилась дортмундская «Боруссия» (73), третье место занял «РБ Лейпциг» (65), топ-4 замкнул «Штутгарт» (62).

На местах с четвёртого по восьмое расположились соответственно «Хоффенхайм» (61), «Байер» (59), «Фрайбург» (47) и «Айнтрахт» (44).

Ниже в турнирной таблице находятся «Аугсбург» (43), «Майнц» (40), «Унион» (39), «Боруссия» Мёнхенгладбах (38), «Гамбург» (38), «Кёльн» (32) и «Вердер» (32).

В стыковом матче с командой из Второй Бундеслиги сыграет «Вольфсбург» (29). Высший дивизион напрямую покинули «Хайденхайм» (26) и «Санкт-Паули» (26).

Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
«Бавария» забила 122 мяча за сезон и обновила рекорд по голам в Бундеслиге
