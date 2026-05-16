Канищев: только ленивый не поливал грязью «Спартак» при Станковиче

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев высказался о возможном сценарии завершения нынешнего сезона для московского «Спартака».

«Конечно, третье место в РПЛ будет топ-результатом для «Спартака». Если вернуться немножко назад, команду только ленивый не поливал грязью при Станковиче. А сейчас «Спартак» способен взять Кубок и третье место. Для них это будет суперрезультат из того, что получилось. Но вряд ли «Локомотив» в борьбе со «Спартаком» упустит третье место», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Красно-белые с 51 очком находятся на четвёртом месте в турнирной таблице Мир РПЛ. В Суперфинале Фонбет Кубка России москвичи сыграют с «Краснодаром» 24 мая.

Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
