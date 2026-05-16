Стал известен лучший игрок Бундеслиги сезона-2025/2026

Вингер «Баварии» Майкл Олисе признан лучшим игроком Бундеслиги сезона-2025/2026. Об этом сообщил официальный сайт «Баварии».

В нынешнем сезоне чемпионата Германии 24-летний Майкл Олисе провёл 32 матча, в которых отметился 15 забитыми мячами и сделал 19 результативных передач. Олисе стал лучшим ассистентом турнира.

Олисе выступает за «Баварию» с 2024 года. В составе мюнхенского клуба он дважды выигрывал чемпионат и становился обладателем Суперкубка Германии.

«Бавария» стала чемпионом страны. Команда заработала 89 очков за 34 матча. Второе место заняла дортмундская «Боруссия» (73), третьим стал «РБ Лейпциг» (65).

