Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» в третий раз подряд обыграл «Челси» в Кубке Англии

Победа «Манчестер Сити» над «Челси» в финале Кубка Англии сезона-2025/2026 стала для «горожан» третьей подряд в противостоянии с лондонцами в рамках турнира. Команды играли на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Даррен Ингланд.

Кубок Англии . Финал
16 мая 2026, суббота. 17:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
0 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Семеньо – 72'    

В последний раз «Манчестер Сити» и «Челси» встречались друг с другом в Кубке Англии в 2024 году на стадии полуфинала. Победу одержали подопечные Хосепа Гвардиолы — 1:0. Годом ранее «горожане» разгромили «синих» (4:0) в третьем раунде.

Победа в Кубке Англии стала для «Манчестер Сити» третьей в эпоху Гвардиолы. Всего у испанца 20 трофеев за 10 лет во главе команды.

Гвардиола уйдёт из «Сити» уже через месяц?! Несколько косвенных признаков и инсайды. LIVE
