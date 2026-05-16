Гарри Кейн стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии, забив 36 мячей

Завершился розыгрыш немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. По его итогам наибольшее количество голов забил нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн. Англичанин забил 36 голов в 31 матче и победил в гонке бомбардиров чемпионата Германии.

Нападающий «Штутгарта» Дениз Ундав забил 19 голов и расположился на второй строчке рейтинга. В тройку лучших бомбардиров также вошёл футболист дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси, на счету которого 17 мячей.

Победителем высшего дивизиона первенства Германии досрочно стала мюнхенская «Бавария», набравшая 89 очков. Мюнхенская команда в 35-й раз завоевала чемпионство.