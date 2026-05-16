Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Аль-Холуд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гарри Кейн стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии, забив 36 мячей

Гарри Кейн стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии, забив 36 мячей
Комментарии

Завершился розыгрыш немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. По его итогам наибольшее количество голов забил нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн. Англичанин забил 36 голов в 31 матче и победил в гонке бомбардиров чемпионата Германии.

Нападающий «Штутгарта» Дениз Ундав забил 19 голов и расположился на второй строчке рейтинга. В тройку лучших бомбардиров также вошёл футболист дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси, на счету которого 17 мячей.

Победителем высшего дивизиона первенства Германии досрочно стала мюнхенская «Бавария», набравшая 89 очков. Мюнхенская команда в 35-й раз завоевала чемпионство.

Материалы по теме
Стал известен лучший ассистент чемпионата Германии — 2025/2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android