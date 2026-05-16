«Манчестер Сити» не проигрывает «Челси» 14 матчей, последнее поражение было в финале ЛЧ

«Манчестер Сити» продлил беспроигрышную серию в матчах с «Челси» до 14 матчей, одержав победу в финале Кубка Англии сезона-2025/2026 — 1:0. Команды играли на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Даррен Ингланд.

В 14 последних матчах между командами в официальных соревнованиях было зафиксировано две ничьих и 12 побед «горожан». В последний раз «синие» одолели подопечных Хосепа Гвардиолы в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/2021 — 1:0. Единственный мяч в игре забил полузащитник Кай Хаверц.

Победа в Кубке Англии стала для «Манчестер Сити» третьей в эпоху Гвардиолы. Всего у испанца 20 трофеев за 10 лет во главе команды.