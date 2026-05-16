«Манчестер Сити» не проигрывает «Челси» 14 матчей, последнее поражение было в финале ЛЧ
«Манчестер Сити» продлил беспроигрышную серию в матчах с «Челси» до 14 матчей, одержав победу в финале Кубка Англии сезона-2025/2026 — 1:0. Команды играли на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Даррен Ингланд.
Кубок Англии . Финал
16 мая 2026, суббота. 17:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
0 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Семеньо – 72'
В 14 последних матчах между командами в официальных соревнованиях было зафиксировано две ничьих и 12 побед «горожан». В последний раз «синие» одолели подопечных Хосепа Гвардиолы в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/2021 — 1:0. Единственный мяч в игре забил полузащитник Кай Хаверц.
Лига чемпионов . Финал
29 мая 2021, суббота. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
0 : 1
Челси
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 42'
Победа в Кубке Англии стала для «Манчестер Сити» третьей в эпоху Гвардиолы. Всего у испанца 20 трофеев за 10 лет во главе команды.
