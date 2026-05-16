Аль-Ахли — Аль-Холуд. Прямая трансляция
«Манчестер Сити» не проигрывает «Челси» 14 матчей, последнее поражение было в финале ЛЧ

«Манчестер Сити» продлил беспроигрышную серию в матчах с «Челси» до 14 матчей, одержав победу в финале Кубка Англии сезона-2025/2026 — 1:0. Команды играли на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Даррен Ингланд.

Кубок Англии . Финал
16 мая 2026, суббота. 17:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
0 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Семеньо – 72'    

В 14 последних матчах между командами в официальных соревнованиях было зафиксировано две ничьих и 12 побед «горожан». В последний раз «синие» одолели подопечных Хосепа Гвардиолы в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/2021 — 1:0. Единственный мяч в игре забил полузащитник Кай Хаверц.

Лига чемпионов . Финал
29 мая 2021, суббота. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
0 : 1
Челси
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 42'    

Победа в Кубке Англии стала для «Манчестер Сити» третьей в эпоху Гвардиолы. Всего у испанца 20 трофеев за 10 лет во главе команды.

Гвардиола уйдёт из «Сити» уже через месяц?! Несколько косвенных признаков и инсайды. LIVE
