«Челси» проиграл свой четвёртый подряд финал Кубка Англии. Это случилось после поражения лондонской команды в финальном матче турнира сезона-2025/2026 от «Манчестер Сити» (0:1). Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра выступил Даррен Ингланд.

Ранее «Челси» уступил в 2020-м «Арсеналу» (1:2), в 2021-м — «Лестеру» (0:1) и в 2022-м — «Ливерпулю» (0:0, 5:6 пен.).

На стадии полуфинала соревнования лондонский клуб победил «Лидс Юнайтед» со счётом 1:0, а команда из Манчестера обыграла «Саутгемптон» со счётом 2:1.

Последний раз «Челси» становился обладателем Кубка Англии в сезоне-2017/2018. В финальном матче был обыгран «Манчестер Юнайтед» (1:0).