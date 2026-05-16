Аль-Ахли — Аль-Холуд. Прямая трансляция
Полузащитник «Акрона» Бистрович высказался перед матчем с «Крыльями Советов»

Полузащитник «Акрона» Кристиян Бистрович высказался перед матчем 30-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов». Встреча пройдёт в воскресенье, 17 мая.

– Ты очень много раз участвовал в дерби, забивал решающие мячи — как научиться играть такие матчи? Как правильно к ним подходить?
– Думаю, что для каждого футболиста это самый желанный матч. Для меня всегда участие в таких играх – большое удовольствие. Полные трибуны, и для меня даже лучше, если мы играем на выезде, когда все против нас, – победа тогда ещё более сладкая! Давление болельщиков соперника не мешает, а наоборот, даёт дополнительную энергию.

– В чём, по-твоему, преимущество «Акрона» перед «Крыльями»?
– У нас очень хороший командный дух и всегда отличная атмосфера в команде. Уверен, мы проявим это в сложный момент, покажем, что мы хорошая команда с характером.

– Чего ожидаешь от соперника по матчу заключительного тура?
– Понятно, что у них были кадровые изменения. «Крылья» долго играют в Премьер-Лиге, и они тоже будут делать всё возможное, чтобы остаться в РПЛ. Нам надо просто быть на пару процентов сильнее, чем они. Всё в наших силах, – приводит слова Бистровича официальный сайт «Акрона».

«Акрон» набрал 27 очков и располагается в зоне стыковых матчей, на 13-й строчке. «Крылья Советов» с 29 очками занимают 12-е место.

«Краснодар» верит в «Ростов» против «Зенита», «Спартак» — в ЦСКА. Интриги 30-го тура РПЛ
