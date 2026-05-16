Фото: «Манчестер Сити» получил трофей за победу в Кубке Англии сезона-2025/2026

«Манчестер Сити» получил трофей за победу в Кубке Англии сезона-2025/2026. В финале турнира «горожане» победили лондонский «Челси» со счётом 1:0. Встреча состоялась на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра выступил Даррен Ингланд.

Единственный гол в матче забил нападающий «Ман Сити» Антуан Семеньо на 72-й минуте.

На стадии полуфинала соревнования лондонский клуб победил «Лидс Юнайтед» со счётом 1:0, а команда из Манчестера обыграла «Саутгемптон» со счётом 2:1.

В прошлый раз данный трофей выиграл лондонский «Кристал Пэлас», который в решающем матче на стадионе «Уэмбли» победил «Манчестер Сити» со счётом 1:0.