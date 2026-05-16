40-летний Нойер вернётся в сборную Германии на ЧМ-2026 — Плеттенберг

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер вернётся в состав сборной Германии и примет участие в чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Как сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг в соцсети X, решение уже принято главным тренером национальной команды Юлианом Нагельсманом.

Сообщается, что 40-летний вратарь попадёт в заявку Германии на турнир, если не произойдёт ничего экстраординарного и если его замена в матче с «Кёльном» (5:1) из-за травмы икроножной мышцы не повлечёт серьёзных последствий.

Нагельсман согласовал данное решение со спортивным директором сборной Германии Руди Фёллером после личных переговоров в последние недели. Нойер завершил международную карьеру 21 августа 2024 года. Окончательный состав сборной Германии на чемпионат мира будет объявлен 21 мая.