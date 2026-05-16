40-летний Нойер вернётся в сборную Германии на ЧМ-2026 — Плеттенберг

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер вернётся в состав сборной Германии и примет участие в чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Как сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг в соцсети X, решение уже принято главным тренером национальной команды Юлианом Нагельсманом.
Сообщается, что 40-летний вратарь попадёт в заявку Германии на турнир, если не произойдёт ничего экстраординарного и если его замена в матче с «Кёльном» (5:1) из-за травмы икроножной мышцы не повлечёт серьёзных последствий.
Нагельсман согласовал данное решение со спортивным директором сборной Германии Руди Фёллером после личных переговоров в последние недели. Нойер завершил международную карьеру 21 августа 2024 года. Окончательный состав сборной Германии на чемпионат мира будет объявлен 21 мая.
- 16 мая 2026
-
20:10
-
20:03
-
20:01
-
20:00
-
19:57
-
19:57
-
19:54
-
19:41
-
19:39
-
19:32
-
19:28
-
19:27
-
19:21
-
19:20
-
19:17
-
19:11
-
19:10
-
19:08
-
19:03
-
18:56
-
18:54
-
18:50
-
18:44
-
18:40
-
18:36
-
18:35
-
18:33
-
18:31
-
18:31
-
18:29
-
18:28
-
18:23
-
18:20
-
18:17
-
18:03