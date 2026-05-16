«Манчестер Сити» в восьмой раз в истории стал обладателем Кубка Англии

«Манчестер Сити» со счётом 1:0 переиграл «Челси» в финале Кубка Англии сезона-2025/2026 и в восьмой раз в истории завоевал данный трофей.

Ранее «горожане» брали этот титул в сезонах-1903/1904, 1933/1934, 1955/1956, 1968/1969, 2010/2011, 2018/2019 и 2022/2023.

Помимо этого, «Манчестер Сити» семь раз играл в финале турнира, это было в сезонах-1925/1926, 1932/1933, 1954/1955, 1980/1981, 2012/2013, 2023/2024 и 2024/2025.

На предыдущих этапах турнира «горожане» победили «Эксетер Сити» (10:1), «Солфорд Сити» (2:0), «Ньюкасл Юнайтед» (3:1), «Ливерпуль» (4:0) и «Саутгемптон» (2:1).

В прошлый раз данный трофей выиграл лондонский «Кристал Пэлас», который в решающем матче на стадионе «Уэмбли» победил «Манчестер Сити» со счётом 1:0.