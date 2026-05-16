Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Аль-Холуд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» в восьмой раз в истории стал обладателем Кубка Англии

«Манчестер Сити» в восьмой раз в истории стал обладателем Кубка Англии
Комментарии

«Манчестер Сити» со счётом 1:0 переиграл «Челси» в финале Кубка Англии сезона-2025/2026 и в восьмой раз в истории завоевал данный трофей.

Кубок Англии . Финал
16 мая 2026, суббота. 17:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
0 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Семеньо – 72'    

Ранее «горожане» брали этот титул в сезонах-1903/1904, 1933/1934, 1955/1956, 1968/1969, 2010/2011, 2018/2019 и 2022/2023.

Помимо этого, «Манчестер Сити» семь раз играл в финале турнира, это было в сезонах-1925/1926, 1932/1933, 1954/1955, 1980/1981, 2012/2013, 2023/2024 и 2024/2025.

На предыдущих этапах турнира «горожане» победили «Эксетер Сити» (10:1), «Солфорд Сити» (2:0), «Ньюкасл Юнайтед» (3:1), «Ливерпуль» (4:0) и «Саутгемптон» (2:1).

В прошлый раз данный трофей выиграл лондонский «Кристал Пэлас», который в решающем матче на стадионе «Уэмбли» победил «Манчестер Сити» со счётом 1:0.

Материалы по теме
Фото: «Манчестер Сити» получил трофей за победу в Кубке Англии сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android