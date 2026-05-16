Фото: «Бавария» получила трофей за победу в чемпионате Германии сезона-2025/2026
«Бавария» получила трофей за победу в чемпионате Германии сезона-2025/2026. В заключительном, 34-м туре немецкой Бундеслиги мюнхенцы победили «Кёльн» со счётом 5:1. Встреча состоялась на стадионе «Арена Мюнхен». В качестве главного арбитра выступил Дениз Айтекин.
Германия — Бундеслига . 34-й тур
16 мая 2026, суббота. 16:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
5 : 1
Кёльн
Кёльн
1:0 Кейн – 10' 2:0 Кейн – 13' 2:1 Эль-Мала – 18' 3:1 Бишоф – 22' 4:1 Кейн – 69' 5:1 Джексон – 83'
Гарри Кейн на 10-й минуте вывел мюнхенцев вперёд, а на 13-й минуте он оформил дубль. Саид Эль-Мала на 18-й минуте отыграл один мяч «Кёльна». Том Бишоф на 22-й минуте забил третий гол баварцев, а на 69-й минуте Кейн оформил хет-трик. Николас Джексон отметился забитым мячом на 83-й минуте.
«Бавария», ранее досрочно выигравшая Бундеслигу, с 89 очками расположилась на первой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии.
